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Наблюдатель
3 – 16 июля
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ПРАВИЛА
ПРИЗЫ
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Установите камеры так, чтобы на участке не осталось слепых зон
Выполняйте задания, получайте монеты и покупайте камеры видеонаблюдения для своего загородного участка в магазине игры. Чтобы зарабатывать больше монет, старайтесь не пропускать задания — они появляются несколько раз в день
Шкала прогресса показывает процент территории под наблюдением. При достижении 70% станете участником розыгрыша основных призов. Прогресс 100% даст шанс на победу и получение суперприза — домашней, уличной камер видеонаблюдения или комплекта «Умный дом»
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ВКЛЮЧИТЬ КАМЕРЫ
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Суперпризы
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Умный дом. Расширенный комплект «Безопасность» + облачный сервис «Умный дом»
Комплект датчиков для обеспечения безопасности дома
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Уличная купольная HD камера Hikvision DS-I122 + сервис облачного видеонаблюдения
Антивандальная HD видеокамера. Ночная съемка. Подключение через Ethernet-кабель, поддерживает питание через PoE. Совместима с экосистемой Ростелекома «Умный дом»
prize
Внутренняя HD камера Hikvision DS-2CD-VC1W + сервис облачного видеонаблюдения
Wi-Fi, питание от адаптера. Ночная съемка. Встроенный микрофон, динамик, датчик движения. Совместима с экосистемой Ростелекома «Умный дом»
Основные призы
Будут разыграны между всеми участниками, достигшими более 70% обзора
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Настольная лампа
Светодиодная двойная лампа с изменяемой температурой света. Складная. Благодаря аккумулятору работает автономно, зарядка от USB
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Наушники
Беспроводные стереонаушники с системой активного шумоподавления. Время работы 20 часов. Bluetooth 5.0. Радиус действия 15 м
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Термокружка
Нержавеющая сталь, 470 мл, отличная термоизоляция за счет двойных стенок с вакуумной прослойкой. Сохранение горячих напитков — до 6 ч., холодных — до 12 ч.
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Аккумулятор
С беспроводной зарядкой 5W. Мощность 5000mAh. Два входа: Micro и Type-C. Два выхода USB 5V
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Рюкзак
Противоугонный рюкзак со скрытыми карманами и многослойной защитой. Стильный дизайн, эргономичность и комфортные мягкие ремни
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Облачное видеонаблюдение
ОБЗОРЫ КАМЕР
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