Наблюдатель

Установите камеры так, чтобы на участке не осталось слепых зон

Выполняйте задания, получайте монеты и покупайте камеры видеонаблюдения для своего загородного участка в магазине игры. Чтобы зарабатывать больше монет, старайтесь не пропускать задания — они появляются несколько раз в день

Шкала прогресса показывает процент территории под наблюдением. При достижении 70% станете участником розыгрыша основных призов. Прогресс 100% даст шанс на победу и получение суперприза — домашней, уличной камер видеонаблюдения или комплекта «Умный дом»