Наблюдатель

Основные призы
Будут разыграны между всеми участниками, достигшими более 70% обзора
Настольная лампа
Светодиодная двойная лампа с изменяемой температурой света. Складная. Благодаря аккумулятору работает автономно, зарядка от USB
Наушники
Беспроводные стереонаушники с системой активного шумоподавления. Время работы 20 часов. Bluetooth 5.0. Радиус действия 15 м
Термокружка
Нержавеющая сталь, 470 мл, отличная термоизоляция за счет двойных стенок с вакуумной прослойкой. Сохранение горячих напитков — до 6 ч., холодных — до 12 ч.
Аккумулятор
С беспроводной зарядкой 5W. Мощность 5000mAh. Два входа: Micro и Type-C. Два выхода USB 5V
Рюкзак
Противоугонный рюкзак со скрытыми карманами и многослойной защитой. Стильный дизайн, эргономичность и комфортные мягкие ремни